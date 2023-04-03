Alex Schalk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Schalk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Schalk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Schalk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Schalk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Schalk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Schalk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Schalk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Schalk 7 Ağustos 1992 tarihinde Breda şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Schalk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atlas Entertainment & Advisory yapmaktadır. Alex Schalk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Schalk'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Alex Schalkboyu ve yaşı kaç

Alex Schalk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Schalk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alex Schalk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Schalk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında NAC Breda Altyap

1 Temmuz 2009 yılında NAC Breda U19

1 Temmuz 2011 yılında NAC Breda

3 Ocak 2014 yılında PSV U21

30 Haziran 2014 yılında NAC Breda

1 Temmuz 2014 yılında Go Ahead Eagles

28 Ağustos 2015 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2015 yılında Ross County

11 Temmuz 2018 yılında Servette FC

25 Mart 2022 yılında Urawa Reds

Alex Schalk kimdir

Alex Schalk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Schalk şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VV Beek Vooruit (-2002), NAC Breda (2002-2011)

Alex Schalk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U20 takımında 9 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

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Alex Schalk nereli

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