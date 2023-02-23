Alex Serrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Serrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Serrano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Serrano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Serrano 6 Şubat 1995 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Serrano García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Serrano Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini XFANS INTERNACIONAL, SL yapmaktadır. Alex Serrano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik takımına 24 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Serrano'nin Hebar Pazardzhik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Serrano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Serrano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Serrano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Serrano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sporting B

1 Temmuz 2013 yılında Sporting Gijón

1 Temmuz 2015 yılında RCD Espanyol B

9 Temmuz 2016 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2017 yılında Mallorca

29 Ocak 2018 yılında Celta Vigo B

9 Ağustos 2019 yılında Salamanca CF

6 Ağustos 2020 yılında CF Talavera

30 Ocak 2021 yılında Cornellà

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2021 yılında Gornik Leczna

1 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

24 Eylül 2022 yılında Hebar P.

Alex Serrano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Serrano şuan Hebar Pazardzhik takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Alex Serrano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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