Alex Simurda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Simurda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Simurda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alex Simurda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alex Simurda 24 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Alex Leonard Šimurda şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alex Simurda Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina B futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Simurda'nin MFK Karvina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alex Simurda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alex Simurda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Eylül 2019 yılında Ostrava U17
5 Ağustos 2020 yılında Podbrezova U19
15 Temmuz 2021 yılında Karvina U19
1 Temmuz 2022 yılında MFK Karvina B
Alex Simurda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alex Simurda şuan MFK Karvina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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