Alex Sobczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Sobczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Sobczyk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Sobczyk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Sobczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Sobczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Sobczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Sobczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Sobczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Sobczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Sobczyk 20 Mayıs 1997 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya,Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Sobczyk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Alex Sobczyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Sobczyk'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Sobczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Sobczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex Sobczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Sobczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2007 yılında Rapid Altyapı

1 Ocak 2011 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2012 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2013 yılında AKA Rapid U18

1 Ocak 2015 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2015 yılında FC Liefering

28 Ocak 2016 yılında Rapid Wien II

1 Ocak 2017 yılında Rapid Wien

31 Ağustos 2017 yılında SKN St. Pölten

25 Ocak 2018 yılında Rapid Wien

26 Ocak 2018 yılında Wiener Neustadt

30 Haziran 2018 yılında Rapid Wien

1 Ağustos 2018 yılında FAC

30 Haziran 2019 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2019 yılında Spartak Trnava

3 Ağustos 2020 yılında Górnik Zabrze

19 Ağustos 2022 yılında Doxa Katokopias

9 Şubat 2023 yılında Piast Gliwice

Alex Sobczyk kimdir

Alex Sobczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Sobczyk şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wiener Sportklub (10/2004-), SK Rapid Wien

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Alex Sobczyk nereli

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