Alex Sola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Sola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Sola kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Sola ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Sola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Sola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Sola

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Sola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Sola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Sola 9 Haziran 1999 tarihinde Donostia-San Sebastián şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Sola López-Ocaña şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Sola Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Alex Sola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Sola'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Alex Sola Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alexsola5

http://www.instagram.com/aleexsolaa/

Alex Solaboyu ve yaşı kaç

Alex Sola Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Sola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alex Sola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Sola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Real Soc. Juv.A

1 Temmuz 2017 yılında Real Sociedad B

14 Ağu 2019 yılında CD Numancia

21 Temmuz 2020 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2022 yılında Sociedad

Alex Sola kimdir

Alex Sola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Sola şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Alex Sola nereli

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