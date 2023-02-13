Alex Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Suarez 18 Mart 1993 tarihinde Las Palmas de Gran Canaria şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Alejandro Suárez Suárez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Suarez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Alex Suarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alex Suarez'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Suarez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexss46/

Alex Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2015 yılında Villa S.Brígida

1 Temmuz 2016 yılında Las Palmas Atl.

1 Temmuz 2019 yılında Las Palmas

Alex Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Suarez şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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