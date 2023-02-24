Alex Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Szabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Szabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Szabo 15 Mayıs 2002 tarihinde Jászberény şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Szabo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Szabo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Szabo'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Szabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Szabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Szabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Szabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2018 yılında Honvéd U17

1 Ocak 2019 yılında Honvéd U19

1 Ocak 2020 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2021 yılında Szolnok

30 Haziran 2022 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2022 yılında Honvéd

Alex Szabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Szabo şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alex Szabo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jászárokszállási VSE (-2014)

Macaristan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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