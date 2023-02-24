Alex Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Szabo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Szabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Szabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Szabo 26 Ağustos 1998 tarihinde Nagyatád şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Szabo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Alex Szabo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Szabo'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alex Szabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Szabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex Szabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Szabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Kaposvár U19

1 Ocak 2017 yılında Kaposvár

21 Temmuz 2021 yılında Kecskemét

Alex Szabo kimdir

Alex Szabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Szabo şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Karád SC, Dél-Balaton FC (-2014)

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Alex Szabo nereli

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