Alex Tamm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Tamm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Tamm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Tamm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Tamm 24 Temmuz 2001 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Alex Matthias Tamm şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Tamm Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Alex Tamm'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Tamm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Tamm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Tamm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Tamm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Kalju FC U17

1 Ocak 2017 yılında Nomme Kalju III

1 Ocak 2018 yılında Kalju FC

3 Ağustos 2019 yılında GC Zürich U21

20 Mayıs 2020 yılında Kalju FC

Alex Tamm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Tamm şuan Kalju FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alex Tamm Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nõmme Kalju FC (2009-2016)

Estonya takımında 8 numaralı formasıyla 8 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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