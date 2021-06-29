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  4. Alex Teixeira'dan kartal pozu! Beşiktaş'a uçuyor

Alex Teixeira'dan kartal pozu! Beşiktaş'a uçuyor

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek siyah beyazlı ekipte transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la el sıkışan Beşiktaş transferlerde vites yükseltti. Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı planlayan siyah beyazlı ekibin kadrosuna katmayı planladığı Alex Teixeira'dan kartal pozu geldi.

Alex Teixeira'dan kartal pozu! Beşiktaş'a uçuyor

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazanan ve iyi bir kadro kurarak bu turnuvadan başarılı ayrılmak isteyen Beşiktaş transferlere yoğun mesai harcıyor. Son olarak gündeme gelen Alex Teixeira ismi taraftarları heyecanlandırmıştı. Bugün yapılan paylaşımla yıldız oyuncu siyah beyazlı ekibe yeşil ışık yaktı. Yönetim mali şartlarda uygunluk yaratarak bu transferi bitirmeyi planlarken yıldız oyuncudan kartal pozu geldi. 

Beşiktaş'ın Brezilya'lı futbolcusu Josef de Souza'nın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta Teixeira ve Lucas Martins ile yan yana olduğu görülüyor. Öte yandan Beşiktaş'ın Lucas MArtins ile de ilgilendiği iddia edildi.

Ocak ayından bu yana maça çıkmayan Teixeria, Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giydi.

2016’da transfer olduğu Çin Ligi’nde Jiangsu ile 5 sezon oynayan ve 148 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu, 73 gol attı.

 

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