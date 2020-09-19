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  3. Alex Telles, İngiliz devine satılıyor! İşte Galatasaray'ın transferden kazancı...

Alex Telles, İngiliz devine satılıyor! İşte Galatasaray'ın transferden kazancı...

Galatasaray'ın 2016 yılında Porto'yo 6.50 milyon Euro bonservis bedeli ile sattığı Alex Telles, Manchester United'a 40 milyon Euro karşılığında transfer oluyor. Galatasaray ise transferin gerçekleşmesi halinde ciddi bir bonservis bedeli kazanacak.

Alex Telles, İngiliz devine satılıyor! İşte Galatasaray'ın transferden kazancı...

Basında yer alana haberlere göre, Alex Telles'i kadrosuna katmaya çok yakın olan Manchester United, bu transfer için Porto'ya 40 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray, 2016 yılında Telles'i Porto'ya satarken, sözleşmesine koydurduğu sonraki satıştan pay maddesi sayesinde, bu transferden ciddi bir gelir kazanacak. 

Premier Lig devi Manchester United, Galatasaray’ın eski yıldızı Alex Telles’i 40 milyon Euro karşılığında transfer etti. Brezilyalı oyuncu ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Alex Telles, İngiliz devine satılıyor! İşte Galatasaray'ın transferden kazancı...

3.4 MİLYON EURO...

Galatasaray ile Porto arasındaki sözleşme gereği olarak da bu transfer nedeniyle sarı kırmızılı kulübün kasasına yaklaşık 3.4 milyon Euro girecek.

Dünya futbolunda takımların oyuncu bulmakta en çok sıkıntı çektiği bölgelerden birisi olan sol bekte forma giyen Telles, transfer döneminin başından itibaren büyük kulüplerin radarında. Kariyerinde 313 maça çıkan Brezilyalı sol bek, 27 gol atıp 64 asist yaptı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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