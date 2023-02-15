Alex Thor Hauksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Thor Hauksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Thor Hauksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Thor Hauksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Thor Hauksson 26 Kasım 1999 tarihinde Álftanes şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İzlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alex Þór Hauksson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Thor Hauksson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Alex Thor Hauksson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Thor Hauksson'nin Östers IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Thor Hauksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Thor Hauksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Thor Hauksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Thor Hauksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Stjarnan

19 Ocak 2021 yılında Östers IF

Alex Thor Hauksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Thor Hauksson şuan Östers IF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alex Thor Hauksson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ungmennafélag Álftaness (-2015), Ungmennafélagið Stjarnan Garðabær (2015-2016)

İzlanda takımında 4 numaralı formasıyla 15 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

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