Alex Valdes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Valdes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Valdes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Valdes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Valdes 8 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Alex Joel Valdés Voissin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Valdes Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Alex Valdes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Valdes'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Valdes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Valdes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Valdes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Valdes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında S. Morning

1 Ocak 2023 yılında Ñublense

Alex Valdes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Valdes şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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