Alex Valera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Valera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Valera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Valera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Valera 16 Mayıs 1996 tarihinde Pomalca şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Alex Eduardo Valera Sandoval şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Valera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Alex Valera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitario de Deportes futbol takımında oynamaktadır. Universitario de Deportes takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Valera'nin Universitario de Deportes ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Valera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Alexvalera_09

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http://www.instagram.com/alexvalera_09/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100009189763479

Alex Valera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Valera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex Valera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Valera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Carlos Stein

1 Ocak 2018 yılında Pirata FC

29 Ocak 2019 yılında Dep. Garcilaso

21 Kasım 2019 yılında Llacuabamba

1 Ocak 2021 yılında Universitario

1 Ağustos 2022 yılında Al-Fateh

11 Ocak 2023 yılında Universitario

Alex Valera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Valera şuan Universitario de Deportes takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alex Valera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Unión Católica (2012-2013), San Juan de Miraflores (2014-2015), Sport Olímpico de Pomalca (2015), Juan López Chonate de Pátapo (2016), Juventud San Alberto de Pátapo (2016), Molinos el Pirata (2016)

Peru takımında 24 numaralı formasıyla 18 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

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