Alex Valle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Valle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Valle kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Valle ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Valle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Valle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Valle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Valle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Valle 25 Nisan 2004 tarihinde Badalona şehrinde doğmuştur.  İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Álex Valle Gómez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Valle Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Alex Valle, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Valle'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Valle Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexxv_8/

Alex Valleboyu ve yaşı kaç

Alex Valle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Valle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex Valle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Valle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Barça U16

7 Temmuz 2020 yılında Barça U18

1 Temmuz 2021 yılında Barça U19

1 Temmuz 2022 yılında Barça Atlètic

31 Ocak 2023 yılında FC Andorra

30 Haziran 2023 yılında Barça Atlètic

Alex Valle kimdir

Alex Valle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Valle şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UDAT Gramanet, CE Sant Gabriel

Alex Valle Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U18 takımında 16 numaralı formasıyla 28 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Alex Valle nereli

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