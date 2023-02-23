Alex Vallejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Vallejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Vallejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Vallejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Vallejo 16 Ocak 1992 tarihinde Vitoria-Gasteiz şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Vallejo Mínguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Vallejo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Alex Vallejo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Vallejo'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Vallejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Vallejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Vallejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Vallejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Depor. Alavés B

1 Ocak 2012 yılında Sestao River

30 Haziran 2012 yılında Depor. Alavés B

1 Temmuz 2012 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2013 yılında Mallorca

1 Temmuz 2017 yılında Córdoba CF

5 Ağustos 2019 yılında CF Fuenlabrada

31 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

18 Ekim 2020 yılında Huddersfield

30 Ağustos 2022 yılında Doxa Katokopias

26 Ocak 2023 yılında Stal Mielec

Alex Vallejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Vallejo şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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