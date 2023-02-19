Alex Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Vazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Vazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Vazquez 9 Mart 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Álex Bacilio Vázquez Álvez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Vazquez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business yapmaktadır. Alex Vazquez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Alex Vazquez'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 9 Mart 2025 tarihinde bitmektedir.

Alex Vazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Vazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Vazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Vazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Liverpool FC

7 Temmuz 2022 yılında Rampla Jrs

31 Aralık 2022 yılında Liverpool FC

Alex Vazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Vazquez şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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