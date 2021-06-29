Alex ve Lefter'in yanına yeni isim. Can Bartu'nun heykeli dikiliyor

Fenerbahçe Stadı'nın yanındaki Yoğurtçu Parkı'na yeni bir heykel daha dikiliyor. Efsane futbolcular Lefter Küçükandonyadis ve Alex de Souza heykellerinin yanına dün akşam saatlerinde getirilen yeni heykelin başka bir Fenerbahçe efsanesi olan Can Bartu'ya ait olduğu öğrenildi. Elinde basketbol topu, ayağında futbol topu bulunan heykelin açılışının kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

AÇILIŞ 17.00'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Üzerinde örtü bulunan heykelin açılışının 17.00'de yapılacağı açıklandı. Sarı-Lacivertli kulübün resmi hesabından heykelin açılışı ile ilgili duyuru yapıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Efsanemiz Can Bartu'nun heykelinin açılışı saat 17.00'de Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Sarı lacivertli kulüpte hem basketbol, hem de futbol oynayan 'Sinyor' lakaplı efsane isim 11 Nisan 2019'da hayatını kaybetmişti.

CAN BARTU KİMDİR?

Can Bartu 30 Ocak 1936'da İstanbul'da dünyaya geldi. Sporculuk hayatına Fenerbahçe'de basketbol oynayarak başladı. Altı kez, basketbol milli takım formasını giyen efsane isim, daha sonra Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı.

Milli takımda da başarılı futbolu ile dikkat çeken Bartu 1961'de, İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu. 1962'de Venezia takımında giden Can Bartu 1964'de de Lazio'ya transfer oldu.

İtalya'da oldukça başarılı bir dönem geçiren Bartu 1967'de Türkiye'ye dönerek, eski takımı Fenerbahçe için yeniden ter dökmeye başladı. Sarı-Lacivertli forma altında 326 maç oynadı, 162 gol attı.

Üç yıl boyunca Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu, 1969'da İstanbul'da, Galatasaray– Fenerbahçe arasında oynanan maçtaki Metin Oktay'ın jübilesine Galatasaray forması giyerek çıkmıştır. Metin Oktay'ın da belli bir bölümünde Fenerbahçe forması giydiği maçta hafızlara kazınan o görüntüler ortaya çıkmıştır.

1970 yılında futbolu bırakan ve spor gazeteciliği yapmaya başlayan Can Bartu 12 Nisan 2019 Cuma günü hayatını kaybetti.