Alex Vigo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Vigo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Vigo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Vigo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Vigo 28 Nisan 1999 tarihinde Colastiné Sur şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Vigo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Management Deportivo yapmaktadır. Alex Vigo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alex Vigo'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Vigo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Vigo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alex Vigo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Vigo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CA Colón

18 Şubat 2021 yılında River Plate

7 Şubat 2022 yılında Independiente

31 Aralık 2022 yılında River Plate

21 Ocak 2023 yılında Kızılyıldız

31 Aralık 2023 yılında River Plate

Alex Vigo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Vigo şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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