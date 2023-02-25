Alex Wilkinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Wilkinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Wilkinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Wilkinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Wilkinson 13 Ağustos 1984 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Alexander William Wilkinson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Wilkinson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Alex Wilkinson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Alex Wilkinson'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Wilkinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Wilkinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Wilkinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Wilkinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Manly United

1 Temmuz 2005 yılında Central Coast

1 Mart 2011 yılında JS Sainty

30 Haziran 2011 yılında Central Coast

1 Temmuz 2012 yılında Jeonbuk Hyundai

5 Şubat 2016 yılında Melbourne City

1 Temmuz 2016 yılında Sydney FC

Alex Wilkinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Wilkinson şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alex Wilkinson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ryde City Gunners

Avustralya takımında 22 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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