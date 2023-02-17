Alexandar Borkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandar Borkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandar Borkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandar Borkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandar Borkovic 11 Haziran 1999 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandar Borković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandar Borkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Alexandar Borkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 30 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandar Borkovic'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandar Borkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/borko.alex/

Alexandar Borkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandar Borkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandar Borkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandar Borkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Kasım 2007 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2013 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2014 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2015 yılında AKA Austria U18

1 Ocak 2016 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2016 yılında Austria Wien

26 Ağu 2020 yılında Hoffenheim II

30 Ağu 2021 yılında Sturm Graz

30 Haziran 2023 yılında Hoffenheim II

Alexandar Borkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandar Borkovic şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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