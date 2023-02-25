Alexandar Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandar Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandar Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandar Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandar Popovic 7 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandar Popovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandar Popovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandar Popovic'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexandar Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandar Popovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandar Popovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandar Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Adelaide United

Alexandar Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandar Popovic şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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