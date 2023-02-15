Alexander Abrahamsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Abrahamsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Abrahamsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Abrahamsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Abrahamsson 7 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Abrahamsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexander Abrahamsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Abrahamsson'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Abrahamsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Abrahamsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Abrahamsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Abrahamsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Djurgården U17

8 Ocak 2017 yılında Djurgården U19

16 Ocak 2019 yılında Djurgården

26 Mart 2021 yılında Akropolis

11 Ocak 2022 yılında Brommapojkarna

Alexander Abrahamsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Abrahamsson şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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