Alexander Achinioti Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Achinioti Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Achinioti Jonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Achinioti Jonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Achinioti Jonsson 17 Nisan 1996 tarihinde Hittarp şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsveç,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Börje Achinioti-Jönsson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Achinioti Jonsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AUSZONE SPORTS yapmaktadır. Alexander Achinioti Jonsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Forge FC futbol takımında oynamaktadır. Forge FC takımına 31 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Alexander Achinioti Jonsson'nin Forge FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Achinioti Jonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Achinioti Jonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alexander Achinioti Jonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Achinioti Jonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mart 2014 yılında Helsingborgs IF

23 Mart 2014 yılında HIF Akademi

1 Aralık 2014 yılında Helsingborgs IF

18 Ağustos 2017 yılında Ängelholms FF

1 Aralık 2017 yılında Helsingborgs IF

30 Ocak 2018 yılında Värnamo

31 Ocak 2019 yılında Forge FC

Alexander Achinioti Jonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Achinioti Jonsson şuan Forge FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexander Achinioti Jonsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hittarps IK (2000–2012), Helsingsborgs IF (2012–2013)

İsveç U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.