Alexander Ahl Holmstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Ahl Holmstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Ahl Holmstrom kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexander Ahl Holmstrom ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexander Ahl Holmstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Ahl Holmstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexander Ahl Holmstrom

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Ahl Holmstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Ahl Holmstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Ahl Holmstrom 4 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Ahl Holmstrom Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Management yapmaktadır. Alexander Ahl Holmstrom, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Ahl Holmstrom'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexander Ahl Holmstromboyu ve yaşı kaç

Alexander Ahl Holmstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Ahl Holmstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexander Ahl Holmstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Ahl Holmstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Kalmar U19

16 Kasım 2018 yılında Kalmar FF

13 Mart 2019 yılında Oskarshamns AIK

30 Kasım 2019 yılında Kalmar FF

26 Ocak 2021 yılında AFC Eskilstuna

3 Şubat 2022 yılında Örgryte

20 Ocak 2023 yılında GAIS

Alexander Ahl Holmstrom kimdir

Alexander Ahl Holmstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Ahl Holmstrom şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gute FC (-2016), Kalmar FF (2017-2018)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexander Ahl Holmstrom nereli

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