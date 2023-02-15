Alexander Almqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Almqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Almqvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Almqvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Almqvist 20 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Almqvist Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Management yapmaktadır. Alexander Almqvist, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Almqvist'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexander Almqvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Almqvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Almqvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Almqvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2019 yılında IK Oddevold

22 Ocak 2021 yılında FC Trollhättan

8 Ocak 2022 yılında Brommapojkarna

6 Ağu 2022 yılında IK Oddevold

30 Kasım 2022 yılında Brommapojkarna

Alexander Almqvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Almqvist şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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