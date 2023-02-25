Alexander Alvarado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Alvarado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Alvarado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Alvarado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Alvarado 21 Nisan 1999 tarihinde Quevedo şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Antonio Alvarado Carriel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Alvarado Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLSPORTS yapmaktadır. Alexander Alvarado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Alvarado'nin LDU Quito ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Alexander Alvarado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.alvarado_22/

Alexander Alvarado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Alvarado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexander Alvarado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Alvarado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Nisan 2015 yılında SD Quito U20

1 Mart 2017 yılında Gualaceo SC

29 Ocak 2018 yılında SD Aucas

13 Ekim 2020 yılında Orlando

31 Aralık 2020 yılında SD Aucas

1 Ocak 2021 yılında Orlando

19 Ocak 2022 yılında LDU Quito

31 Aralık 2022 yılında Orlando

3 Ocak 2023 yılında LDU Quito

Alexander Alvarado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Alvarado şuan LDU Quito takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexander Alvarado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Deportivo Quevedo (-1/2014)

Ekvador takımında 5 numaralı formasıyla 11 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 4 gol atmıştır.

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