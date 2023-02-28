Alexander Aravena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Aravena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Aravena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Aravena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Aravena 6 Eylül 2002 tarihinde Independencia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Ernesto Aravena Guzmán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Aravena Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Alexander Aravena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Aravena'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Aravena Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexander_a9/

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Alexander Aravena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Aravena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexander Aravena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Aravena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında U. Católica

16 Ocak 2022 yılında Ñublense

31 Aralık 2022 yılında U. Católica

1 Ocak 2023 yılında Ñublense

2 Ocak 2023 yılında U. Católica

Alexander Aravena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Aravena şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Alexander Aravena Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 5 gol atmıştır.

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