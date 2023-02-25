Alexander Badolato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Badolato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Badolato kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexander Badolato ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexander Badolato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Badolato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Badolato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Badolato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Badolato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Badolato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Badolato 23 Şubat 2005 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Badolato Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexander Badolato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexander Badolato'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Badolato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Badolato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexander Badolato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Badolato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında West Sydney Yth

1 Ocak 2021 yılında Western Sydney

29 Temmuz 2021 yılında Western Sydney

Alexander Badolato kimdir

Alexander Badolato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Badolato şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sutherland Sharks FC (-2018), Western Sydney Wanderers (2018-2021)

Alexander Badolato Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Alexander Badolato nereli

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