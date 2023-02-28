Alexander Barboza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Barboza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Barboza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Barboza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Barboza 16 Mart 1995 tarihinde Villa Celina şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Nahuel Barboza Ullua şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Barboza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Alexander Barboza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Alexander Barboza'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Barboza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Barboza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexander Barboza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Barboza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rafaela

31 Aralık 2015 yılında River Plate II

14 Ocak 2016 yılında Defensa

30 Haziran 2017 yılında River Plate II

1 Temmuz 2017 yılında River Plate

25 Ocak 2018 yılında Defensa

30 Haziran 2019 yılında River Plate

4 Temmuz 2019 yılında Independiente

11 Şubat 2021 yılında Libertad

Alexander Barboza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Barboza şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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