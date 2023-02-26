Alexander Bergman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Bergman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Bergman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Bergman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Bergman 8 Aralık 2004 tarihinde Warschau şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Kapitan Bergman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Bergman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexander Bergman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Alexander Bergman'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Bergman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Bergman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Bergman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Bergman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kalev U17

1 Ocak 2020 yılında Kalev U21

1 Ocak 2021 yılında Kalev

4 Temmuz 2022 yılında Nomme United

31 Aralık 2022 yılında Kalev

Alexander Bergman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Bergman şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexander Bergman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kalev Tallinn

Estonya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 27 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 28 Ağustos 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U16 takımında 3 numaralı formasıyla 20 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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