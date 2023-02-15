Alexander Berntsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Berntsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Berntsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Berntsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Berntsson 30 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Erik Alexander Berntsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Berntsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Alexander Berntsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jönköpings Södra IF futbol takımında oynamaktadır. Jönköpings Södra IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Berntsson'nin Jönköpings Södra IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexander Berntsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Berntsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Berntsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Berntsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Halmstad U19

1 Ocak 2015 yılında Halmstads BK

8 Ocak 2023 yılında J-Södra IF

Alexander Berntsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Berntsson şuan Jönköpings Södra IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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