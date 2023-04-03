Alexander Beusch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Beusch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Beusch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Beusch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Beusch 2 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Alexander Beusch şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Beusch Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Twentyfour 7 Management yapmaktadır. Alexander Beusch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Beusch'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexander Beusch Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/colombryan/

http://www.facebook.com/bryanalexander.beusch/

Alexander Beusch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Beusch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexander Beusch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Beusch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında SC Germania Nürnberg

1 Ocak 2023 yılında Gr. Fürth II

Alexander Beusch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Beusch şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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