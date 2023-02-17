Alexander Briedl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Briedl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Briedl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Briedl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Briedl 21 Nisan 2002 tarihinde Salzburg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Briedl Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Alexander Briedl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Blau-Weiss Linz futbol takımında oynamaktadır. FC Blau-Weiss Linz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Briedl'nin FC Blau-Weiss Linz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexander Briedl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Briedl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Briedl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Briedl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Liefering

16 Temmuz 2020 yılında USK Anif

31 Aralık 2020 yılında FC Liefering

29 Ocak 2021 yılında SV Horn

1 Temmuz 2022 yılında Blau Weiss Linz

Alexander Briedl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Briedl şuan FC Blau-Weiss Linz takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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