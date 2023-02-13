Alexander Callens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Callens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Callens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Callens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Callens 4 Mayıs 1992 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Peru,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexander Martín Marquinho Callens Asín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Callens Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DV7 Management yapmaktadır. Alexander Callens, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Callens'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexander Callens Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Alexcallens06

http://www.instagram.com/alexcallens/

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Alexander Callens Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Callens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexander Callens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Callens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Sport Boys

1 Temmuz 2011 yılında Real Sociedad B

10 Ağu 2015 yılında CD Numancia

25 Ocak 2017 yılında New York City

23 Ocak 2023 yılında Girona FC

Alexander Callens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Callens şuan Girona FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Alexander Callens Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru takımında 22 numaralı formasıyla 18 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 1 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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