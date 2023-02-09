Alexander Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Diaz 22 Mart 2000 tarihinde 9 de Julio şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Diaz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Alexander Diaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Diaz'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexanderdiaz08/

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Alexander Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexander Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında San Lorenzo II

10 Ağu 2020 yılında San Lorenzo

25 Ocak 2022 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2022 yılında San Lorenzo

2 Şubat 2023 yılında Ferro

31 Aralık 2023 yılında San Lorenzo

Alexander Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Diaz şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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