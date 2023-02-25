Alexander Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Dominguez 5 Haziran 1987 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Domínguez Carabalí şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Dominguez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Alexander Dominguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Dominguez'nin LDU Quito ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexander Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexander Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Dominguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mart 2006 yılında LDU Quito U20

1 Ocak 2007 yılında LDU Quito

1 Temmuz 2016 yılında Monterrey

23 Ağustos 2017 yılında CA Colón

30 Haziran 2018 yılında Monterrey

1 Temmuz 2018 yılında Vélez Sarsfield

20 Ağustos 2021 yılında Cerro Largo

1 Ocak 2022 yılında Deportes Tolima

15 Temmuz 2022 yılında LDU Quito

Alexander Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Dominguez şuan LDU Quito takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexander Dominguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Esmeraldas Sporting Club

Ekvador takımında 22 numaralı formasıyla 26 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 68 maçta 0 gol atmıştır.

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