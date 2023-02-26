Alexander Eras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Eras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Eras kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexander Eras ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexander Eras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Eras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Eras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Eras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Eras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Eras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Eras 5 Şubat 1999 tarihinde Gualaquiza şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Telmo Alexander Eras Quilambaqui şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Eras Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Alexander Eras'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Eras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Eras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexander Eras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Eras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında LDU de Loja

1 Ağustos 2020 yılında Gualaceo SC

Alexander Eras kimdir

Alexander Eras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Eras şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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Alexander Eras nereli

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