Alexander Eriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Eriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Eriksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Eriksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Eriksson 1 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 2,00 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Eriksson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DDA yapmaktadır. Alexander Eriksson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jönköpings Södra IF futbol takımında oynamaktadır. Jönköpings Södra IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Eriksson'nin Jönköpings Södra IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexander Eriksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Eriksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alexander Eriksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Eriksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2023 yılında J-Södra IF

Alexander Eriksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Eriksson şuan Jönköpings Södra IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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