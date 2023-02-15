Alexander Faltsetas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Faltsetas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Faltsetas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexander Faltsetas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexander Faltsetas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Faltsetas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexander Faltsetas

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Faltsetas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Faltsetas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Faltsetas 4 Temmuz 1987 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç,Yunanistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexander Daniel Faltsetas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Faltsetas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Taldea Advisory Group yapmaktadır. Alexander Faltsetas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Faltsetas'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexander Faltsetasboyu ve yaşı kaç

Alexander Faltsetas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Faltsetas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexander Faltsetas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Faltsetas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2005 yılında Västra Frölunda

8 Ocak 2009 yılında FC Trollhättan

1 Ocak 2010 yılında IFK Göteborg

1 Ağu 2011 yılında Brage

30 Kasım 2011 yılında IFK Göteborg

1 Ocak 2012 yılında Gefle

8 Ocak 2014 yılında Djurgården

24 Ocak 2017 yılında Häcken

15 Temmuz 2022 yılında Helsingborgs IF

30 Kasım 2022 yılında Häcken

9 Ocak 2023 yılında Utsiktens BK

Alexander Faltsetas kimdir

Alexander Faltsetas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Faltsetas şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Västra Frölunda (-2004)

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Alexander Faltsetas nereli

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