Alexander Fesshaie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Fesshaie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Fesshaie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Fesshaie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Fesshaie 29 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexander Fesshaie Beraki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Fesshaie Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexander Fesshaie, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 18 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Fesshaie'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Alexander Fesshaie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Fesshaie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Fesshaie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Fesshaie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında AIK U17

1 Ocak 2022 yılında AIK U19

18 Ekim 2022 yılında AIK

Alexander Fesshaie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Fesshaie şuan AIK Solna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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