Alexander Forsstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Forsstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Forsstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Forsstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Forsstrom 23 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Forsstrom Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2 goals Agency & Management yapmaktadır. Alexander Forsstrom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Forsstrom'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Forsstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Forsstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Forsstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Forsstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında HJK U19

1 Ocak 2019 yılında Käpylän

1 Ocak 2020 yılında FC Espoo

19 Ocak 2021 yılında Ekenäs IF

1 Ocak 2023 yılında AC Oulu

Alexander Forsstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Forsstrom şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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