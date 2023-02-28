Alexander Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Franco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Franco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Franco 26 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Juan Alexander Franco Núñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Franco Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına - tarihinde katılmıştır. Alexander Franco'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexander Franco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Franco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Franco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Franco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Franco şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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