Alexander Fuchs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Fuchs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Fuchs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Fuchs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Fuchs 5 Ocak 1997 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Fuchs Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Match2gether yapmaktadır. Alexander Fuchs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Fuchs'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Fuchs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Fuchs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexander Fuchs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Fuchs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında TSV 1860 Alt.

1 Temmuz 2013 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2014 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2016 yılında 1860 München II

1 Temmuz 2017 yılında Nürnberg

24 Ocak 2020 yılında Unterhaching

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

21 Ekim 2021 yılında A. Klagenfurt

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında A. Klagenfurt

Alexander Fuchs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Fuchs şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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