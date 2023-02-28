Alexander Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Garcia 16 Mart 2003 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Fauricio García Alvarado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Garcia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Garcia'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Sport Boys II

1 Ocak 2022 yılında Sport Boys

Alexander Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Garcia şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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