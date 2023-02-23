Alexander Gorgon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Gorgon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Gorgon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Gorgon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Gorgon 28 Ekim 1988 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Gorgon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Gorgon Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Alexander Gorgon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Alexander Gorgon'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Gorgon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gorgonzola20/

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Alexander Gorgon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Gorgon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexander Gorgon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Gorgon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Austria U15

1 Temmuz 2003 yılında Austria U17

1 Temmuz 2004 yılında Austria U19

1 Temmuz 2006 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2010 yılında Austria Wien

12 Ağustos 2016 yılında HNK Rijeka

3 Ağustos 2020 yılında Pogon Szczecin

Alexander Gorgon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Gorgon şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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