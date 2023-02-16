Alexander Groiss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Groiss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Groiss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Groiss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Groiss 1 Temmuz 1998 tarihinde Aalen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Groiss Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports360 GmbH yapmaktadır. Alexander Groiss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Groiss'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Groiss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Groiss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Groiss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Groiss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Stuttgart U16

1 Temmuz 2014 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2015 yılında VfB Stuttg. U19

1 Temmuz 2017 yılında Stuttgart II

21 Ağu 2018 yılında Karlsruhe

1 Temmuz 2021 yılında Saarbrücken

15 Temmuz 2022 yılında SpVgg Bayreuth

Alexander Groiss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Groiss şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexander Groiss Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Schechingen, VfB Stuttgart

Almanya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 13 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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