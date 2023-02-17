Alexander Hvid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Hvid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Hvid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Hvid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Hvid 2 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Hvid Edvardsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Hvid Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Alexander Hvid, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Hvid'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Hvid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Hvid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alexander Hvid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Hvid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Helsingör U19

1 Ocak 2022 yılında Bröndby IF U19

27 Ocak 2023 yılında FC Helsingör

Alexander Hvid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Hvid şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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