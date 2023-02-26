Alexander Jakobsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Jakobsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Jakobsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexander Jakobsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexander Jakobsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Jakobsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexander Jakobsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Jakobsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Jakobsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Jakobsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Jakobsen 18 Mart 1994 tarihinde Hvidovre şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mısır,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Amir Adel Jakobsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Jakobsen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexander Jakobsen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Jakobsen'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexander Jakobsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Jakobsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexander Jakobsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Jakobsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında FCK Altyapı

1 Temmuz 2011 yılında PSV U19

1 Temmuz 2013 yılında PSV U21

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2015 yılında Falkenberg

17 Ağustos 2016 yılında Bodø/Glimt

31 Ocak 2017 yılında Viborg FF

21 Temmuz 2017 yılında Norrköping

10 Ağustos 2019 yılında Kalmar FF

30 Kasım 2019 yılında Norrköping

17 Şubat 2020 yılında Sarpsborg 08

5 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

8 Aralık 2020 yılında Wadi Degla

17 Eylül 2021 yılında Smouha

1 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Dinamo Batumi

Alexander Jakobsen kimdir

Alexander Jakobsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Jakobsen şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Kopenhagen, Lyngby BK, PSV Eindhoven (2011-2013)

Alexander Jakobsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexander Jakobsen nereli

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