Alexander Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Johansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Johansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Johansson 30 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Eric Alexander Johansson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Johansson Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Alexander Johansson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Johansson'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexander Johansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Johansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Johansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Johansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Stafsinge IF

1 Ocak 2017 yılında Ullareds IK

3 Şubat 2018 yılında Tvååkers IF

8 Ocak 2020 yılında Varbergs BoIS

6 Ekim 2020 yılında Sandnes Ulf

31 Aralık 2020 yılında Varbergs BoIS

15 Mart 2021 yılında Brage

30 Haziran 2021 yılında Varbergs BoIS

8 Ocak 2023 yılında Mjällby AIF

Alexander Johansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Johansson şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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